Казахстанские знаменитости по-разному видят роль женщины в обществе

Режиссер выступил против "байских пережитков"

В Казахстане в последнее время постоянно идут споры о роли женщины в обществе. Сторонники и противники роли женщины постоянно сталкиваются в ожесточенных спорах в социальных сетях, передает zakon.kz.

Еще свежа история, как недавно ученого и преподавателя ЕНУ в Нур-Султане уволили после проверки.

28 мая пользовательница Facebook Асия Ермухамбетова опубликовала пост о прошедшем заседании Нацсовета общественного доверия, в котором отметила, что на мероприятии принимали участие исключительно мужчины. Эту запись прокомментировал преподаватель ВУЗа Ерлан Сулейменов.

Женский пол за всю историю своего существования не могли собственную беременность изучить. Сколько заслужили, столько и присутствует на заседании, - заявил Сулейменов.

В соцсетях разгорелся сказал, Ермухамбетова отметила в соцсетях сексистский комментарий ученого. Комиссия по этике Университета, где работал Сулейменов, признала его действия не соответствующими общечеловеческим нормам поведения. По рекомендации данной комиссии приказом ректора Сулеймен с должности директора НИИ прикладной химии уволен.

Казахстанский режиссер Женис Туматаев выступил с резкой критикой так называемых "байских пережитков". Он считает, что они мешает самоидентифицироваться женщинам любого возраста.

В современном обществе, будем честны – в мире мужчин, женщина отождествляется со слабым полом, и ей всегда требуются особые усилия доказать свою состоятельность. Казахстан – светское государство, но наклон в сторону "байских пережитков", подкрепленных религиозными предрассудками, мешает самоидентифицироваться не только женщинам среднего возраста, но и, к сожалению, подрастающему поколению. Особенно это актуально в регионах. А подумайте, что плохого в том, что девушки, которые издревле могли держать оружие, встают на защиту своего Шанырака? - задался вопросом Туматаев.

"В книге Бахыта Каирбекова про казахские обряды, обычаи и традиции есть отдельная глава, посвященная женщине и пиетету перед женским началом. Не углубляясь в корни тенгрианства, не оскорбляя чувств всех верующих, режиссер напоминает, что Женщина и есть спаситель человеческого рода. К счастью, в Казахстане тенденция к появлению самоуверенных и сильных женщин все же растет в геометрической прогрессии", - сказал режиссер.

Главная героиня его нового фильма "Большая маленькая жизнь" уверенно заявляет о себе, как о "женщине Великой Степи" – самодостаточной, свободолюбивой, сильной. Туматаев отметил, что даже в "Терминаторе" это выделено красной линией. Мир мужчин слишком жесток, чтобы существовать мирно дольше одного столетия. Кстати, имена героинь Аяла (Значение: лелеющая, ласкающая – примеч. ред.) и Амина (Значение: находящаяся в безопасности – примеч. ред.) – это отсылка к первозданности настоящей женственности.

С другой стороны, любое стремление женщины самореализоваться в творчестве не всегда вызывает одобрение в обществе, даже если это обычный танец.

Недавно супруга певца Беркута Аиша опубликовала несколько видео, продемонстрировав свою пластику. Однако, некоторые комментаторы раскритиковали танец, отметив, что матери троих детей не стоит так изгибаться. Хотя, на видео Аиша одета и всего лишь танцует. К слову, Аиша начала заниматься латиноамериканскими танцами еще до замужества Аиша.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Доброе утро ????????спасибо @lulukulova за каткие классные занятия! Публикация от Viktoriya Janseitova (@aisha_vee) 10 Июн 2020 в 5:50 PDT

Кто-то понимает самореализацию по-своему и удостаивается критики не от простых пользователей, а от известных людей. Недавно известная певица Меруерт Тусипбаева в пух и прах раскритиковала модель, которая вышла на подиум с флагом в руках.

Таких надо привлекать к ответственности. Закон Казахстана, государственный символ. Если бы у нашего флага была душа, руки и ноги, он бы не позволил так поступить, он бы даже не подпустил ее близко к себе. Если прямо сильно хотели показать, могли бы найти другую! Боже, что за фигура! Она выглядит как я после карантина. Где же наша религия, она ведь, возможно, мусульманка?! Самое ужасное, что осквернили наш флаг, — возмутилась певица в своем Instagram.

К чему привели возмущения певицы - неизвестно, но пост в Instagram она на данный момент удалила.

Спорить о "правилах приличия" и границах того, что входит в рамки искусства, можно вечность. Также вечен спор о балансе между пережитками прошлого и возможностью самореализовываться, отказавшись от них. Истина, как всегда, где-то посередине.

Всем мужчинам, кому дороги наши близкие, родные и знакомые женщины – мамы, жены, сестры, дочери, подруги, важно ценить их, любите, беречь и защищать. Потому что женщины - это основа, фундамент созидания и любви, спокойствия и благополучия.

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