Втрое увеличилось количество заболевших коронавирусом в Нур-Султане

Зафиксировано 3 348 случаев коронавируса.

По сравнению с прошлой неделей отмечается увеличение пациентов в три раза, сообщила на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан РК Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Зафиксировано 3 348 случаев КВИ. Увеличение на 21 % по сравнению с прошлой неделе. Ежедневный прирост 3 %. К сожалению, с начала пандемии зарегистрировано 32 случая летальности. В возрастной структуре превалируют от 60 лет и выше. В больницах остаются 2 610 пациентов. По сравнению с предыдущей неделей отмечается увеличение в три раза, — сообщила Кисикова.

По ее словам, с 12 июня дополнительно койко-мест в инфекционных и провизорных стационарах увеличено на 821 за счет перепрофилирования.

То есть в целом коечный фонд увеличен на 53 %. Работа по расширению коечного фонда продолжается, — уточнила глава управления.

Она напомнила, что в городе функционирует перинатальный центр для беременных с коронавирусной инфекцией.

В стационарах у 129 пациентов состояние стабильно тяжелое, 50 человек находятся на ИВЛ, — отметила Кисикова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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