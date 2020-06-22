Втрое увеличилось количество заболевших коронавирусом в Нур-Султане
Зафиксировано 3 348 случаев коронавируса.
Фото : 24.kz22 июня 2020, 17:48
По сравнению с прошлой неделей отмечается увеличение пациентов в три раза, сообщила на брифинге в СЦК руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан РК Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.
Зафиксировано 3 348 случаев КВИ. Увеличение на 21 % по сравнению с прошлой неделе. Ежедневный прирост 3 %. К сожалению, с начала пандемии зарегистрировано 32 случая летальности. В возрастной структуре превалируют от 60 лет и выше. В больницах остаются 2 610 пациентов. По сравнению с предыдущей неделей отмечается увеличение в три раза, — сообщила Кисикова.
По ее словам, с 12 июня дополнительно койко-мест в инфекционных и провизорных стационарах увеличено на 821 за счет перепрофилирования.
То есть в целом коечный фонд увеличен на 53 %. Работа по расширению коечного фонда продолжается, — уточнила глава управления.
Она напомнила, что в городе функционирует перинатальный центр для беременных с коронавирусной инфекцией.
В стационарах у 129 пациентов состояние стабильно тяжелое, 50 человек находятся на ИВЛ, — отметила Кисикова.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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