Алматинский врач призвал коллег не сеять панику

Врач считает, что коронавирус опасен, но при сопутствующих заболеваниях.

Детский врач Шалкар Халитов призвал коллег не пугать людей и не создавать панику, передает zakon.kz.

Что же вы врачи делаете-то, не надо народ пугать: "Больницы переполнены, все умирают, вот дождались, сами виноваты, наша медицина не справляется, мест нет и так далее". В основном так говорят врачи, которые даже в государственных клиниках не работают, а сидят и собирают якобы правдивые слухи. Да, отчасти здесь есть правда , но это только из за того, что раньше люди с соплями спокойно ходили, а сейчас же сразу звонят в скорую. Вот отсюда и переполнение отделения. Пневмония была и есть, она никуда не делась и доля смертности не уменьшилась. Не нагнетайте обстановку, пожалуйста, коллеги. Вы же врачи, вы наоборот должны поддерживать народ, а не запугивать, - написал он.

Врач считает, что коронавирус опасен, но при сопутствующих заболеваниях.

Пандемия закончится, когда люди перестанут вот так разводить панику, когда человек поймет, что COVID-19 - это не причина, а сопутствующее. Когда врач сам начнет доносить правильную информацию, а не сеять панику для хайпа, - добавил Халитов.

Он призвал казахстанцев не поддаваться панике, мыть руки, носить маски, вести здоровый образ жизни и поддерживать иммунитет.

Ранее главный инфекционист управления здравоохранения Нур-Султана Сауле Атыгаева рассказала, что из-за большого количества пациентов в реанимации, а также усталости ее коллеги "сидят на антидепрессантах". Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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