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Тенге пока держится: как изменились к доллару курсы валют некоторых государств

Национальный банк Казахстана представил обзор по валютам отдельных развивающихся стран.

Фото : actualcomment.ru22 июня 2020, 18:00

По итогам торгов 19 июня рыночный курс тенге сложился на уровне 403,79 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,1% (с 403,38). При этом, валюты некоторых государств пусть и немного, но укрепились, другие – продемонстрировали ослабление. Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 12 по 19 июня 2020 года, предоставил Национальный банк Казахстана, сообщает zakon.kz.

На внешнем валютном рынке в период с 12 по 19 июня 2020 года произошел ряд значимых событий. Валюты развивающихся стран снижались на фоне глобального укрепления курса доллара США из-за неоднозначной ситуации касательно распространения коронавируса – в некоторых штатах США увеличилось количество инфицированных, новая вспышка коронавируса зафиксирована в Пекине. Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7% по сравнению с апрелем. Еженедельный показатель по количеству заявок на пособие по безработице в США снизился медленнее ожиданий экспертов – 1,51 млн против 1,29 млн по прогнозам. Центральные банки Бразилии, Индонезии, России приняли решения о снижении ставок, – отмечено в сообщении Нацбанка РК
.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

Российский рубль укрепился на 0,4% (с 69,87 до 69,56) на фоне роста цен на нефть и подготовки компаний к налоговым выплатам. ЦБРФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. до 4,5%.

Индонезийская рупия укрепилась на 0,2% (с 14 133 до 14 100). Банк Индонезии снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25% и скорректировал прогноз роста экономики до диапазона 0-1% в 2020 году.

Индийская рупия ослабла на 0,4% (с 75,85 до 76,19) на фоне военного столкновения между Индией и КНР на спорной границе.

Турецкая лира ослабла на 0,6% (с 6,81 до 6,85) на фоне глобального укрепления курса доллара США.

Южноафриканский ранд ослаб на 1,5% (с 17,08 до 17,33) на фоне опасений по поводу второй волны коронавируса.

Мексиканское песо ослабло на 1,7% (с 22,26 до 22,63) на фоне ухудшения риск-сентимента из-за выхода данных о небольшом снижении количества безработных в США, что говорит о медленном восстановлении экономики.

Бразильский реал ослабел на 5,1% (с 5,05 до 5,31) на фоне решения ЦБ о смягчении ДКП (базовая ставка была снижена на 75 б.п. до 2,25%) и продолжающегося распространения коронавируса в стране.


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