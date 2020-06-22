Тенге пока держится: как изменились к доллару курсы валют некоторых государств

Национальный банк Казахстана представил обзор по валютам отдельных развивающихся стран.

По итогам торгов 19 июня рыночный курс тенге сложился на уровне 403,79 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,1% (с 403,38). При этом, валюты некоторых государств пусть и немного, но укрепились, другие – продемонстрировали ослабление. Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 12 по 19 июня 2020 года, предоставил Национальный банк Казахстана, сообщает zakon.kz.

На внешнем валютном рынке в период с 12 по 19 июня 2020 года произошел ряд значимых событий. Валюты развивающихся стран снижались на фоне глобального укрепления курса доллара США из-за неоднозначной ситуации касательно распространения коронавируса – в некоторых штатах США увеличилось количество инфицированных, новая вспышка коронавируса зафиксирована в Пекине. Розничные продажи в США в мае выросли на 17,7% по сравнению с апрелем. Еженедельный показатель по количеству заявок на пособие по безработице в США снизился медленнее ожиданий экспертов – 1,51 млн против 1,29 млн по прогнозам. Центральные банки Бразилии, Индонезии, России приняли решения о снижении ставок, – отмечено в сообщении Нацбанка РК

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

Российский рубль укрепился на 0,4% (с 69,87 до 69,56) на фоне роста цен на нефть и подготовки компаний к налоговым выплатам. ЦБРФ снизил ключевую ставку на 100 б.п. до 4,5%.

Индонезийская рупия укрепилась на 0,2% (с 14 133 до 14 100). Банк Индонезии снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25% и скорректировал прогноз роста экономики до диапазона 0-1% в 2020 году.

Индийская рупия ослабла на 0,4% (с 75,85 до 76,19) на фоне военного столкновения между Индией и КНР на спорной границе.

Турецкая лира ослабла на 0,6% (с 6,81 до 6,85) на фоне глобального укрепления курса доллара США.

Южноафриканский ранд ослаб на 1,5% (с 17,08 до 17,33) на фоне опасений по поводу второй волны коронавируса.

Мексиканское песо ослабло на 1,7% (с 22,26 до 22,63) на фоне ухудшения риск-сентимента из-за выхода данных о небольшом снижении количества безработных в США, что говорит о медленном восстановлении экономики.

Бразильский реал ослабел на 5,1% (с 5,05 до 5,31) на фоне решения ЦБ о смягчении ДКП (базовая ставка была снижена на 75 б.п. до 2,25%) и продолжающегося распространения коронавируса в стране.

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