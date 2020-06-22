Еще два человека скончались от коронавируса в Алматы
Итого в городе зарегистрировано 20 летальных случаев.
Фото : AP22 июня 2020, 18:03
В Алматы зарегистрировано еще 2 случая летального схода от КВИ, сообщает zakon.kz.
От коронавируса в Алматы умерли двое мужчин 1960 и 1957 года рождения.
Мужчина 1960 года рождения 5 июня был госпитализирован в инфекционный стационар. Находился на аппарате на ИВЛ в реанимационном отделении. При поступлении в больницу состояние оценивалось как крайне тяжелое за счет течения двухсторонней полисегментарной пневмонии. Получал лечение по протоколу диагностики и лечения. Несмотря на проводимое лечение, произошла остановка сердечной деятельности, реанимационные мероприятия, проводимые в течение 30 минут не успешные, констатирована биологическая смерть. Второй умерший, 63-летний мужчина болел с признаками ОРВИ с начала июня 2020 г., лечился дома самостоятельно. 14 июня каретой скорой медицинской помощи госпитализирован в инфекционный стационар с положительным результатом КВИ. Имел сопутствующие заболевания. В течение многих лет страдал хронической ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией. Активная виремия протекавшая на тяжелом мультиморбидном фоне привела к синдрому полиорганной недостаточности и к летальному исходу, - сообщили в управлении здравоохранения Алматы.
Решением Комиссии по изучению летальных исходов основной причиной двух летальных исходов признан распространенный процесс в легких в виде двусторонней полисегментарной тотальной пневмонии, вызванной SARS-COV-2.
Итого в Алматы зарегистрировано 20 летальных случаев от КВИ.
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