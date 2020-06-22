60-70% выявленных – это бессимптомные пациенты.

Порядка 4,5 тысяч людей ежедневно проходят тестирование на COVID-19 в Нур-Султане. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала руководитель Управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Ежедневно в столице порядка 4,5 человека проходят тестирование на коронавирусную инфекцию. Конечно, увеличение количества тестирований повлияло на выявление большего количества бессимптомных зараженных, - сказала она.

По ее словам, 60-70% выявленных – это бессимптомные пациенты.

Коронавирусная инфекция в большинстве случаев протекает в бессимптомном формате. И поэтому количество бессимптомных больных будет превалировать над теми, кто болеет с выраженной симптоматикой, - сказала Кисикова.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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