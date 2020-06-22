Ужесточение карантинных мер в выходные. Результат будет виден через две недели 

Все ограничения происходят на основании постановления главного санитарного врача.

Результат от карантина выходных дней будет виден только через 2 недели. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

Результат от карантина выходных дней мы ожидаем в уменьшении количества инфицированных среди населения города. Эту ситуацию мы сможем проанализировать только через 2 недели, - сообщила она.

При этом, руководитель управления общественного здравоохранения не ответила на вопрос, будет ли министерство здравоохранения повторять в ближайшие выходные карантинные меры такого рода. Напомнив, что все ограничения происходят на основании постановления главного санитарного врача.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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