В Якутии зафиксировали высокую температуру, ставшую рекордом. Ученые уверены, что потепление в Арктике сильно ускорилось.

В Сибири был зафиксирован новый температурный рекорд, который свидетельствует о том, что темпы потепления Арктики значительно ускорились. Ученые отмечают, что Арктика начала теплеть на 80 лет быстрее, передает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.

Так, в российском городе Верхоянск в Якутии была зафиксирована температура в 38°С. Специалисты отметили, что это является рекордно высоким показателем для Арктики за всю историю метеонаблюдений. До этого аналогичную температуру фиксировали на Аляске в 1915 году.

По подсчетам ученых, потепление Арктики идет на 80 лет быстрее.

Отмечается, что жара вызывает пожары на территориях вечной мерзлоты и провоцирует выбросы парниковых газов в атмосферу.

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