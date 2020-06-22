В горздраве Шымкента прокомментировали рассылку о смерти людей в больнице
В течение последних суток скончались 4 пациента.
Фото : kzaif.kz22 июня 2020, 19:01
Рассылку о массовой смерти от коронавируса в больнице прокомментировали в управлении здравоохранения Шымкента, сообщает zakon.kz.
Видео ролик был выложен в социальных сетях. В нем говорилось, что в больнице умерло много людей.
На видео присутствует ненормативная лексика!
На базе Железнодорожной больницы на 120 койко-мест открыт провизорный госпиталь, который оказывает экстренную медицинскую помощь больным, доставленных службой скорой помощи. В связи с эпидемической ситуацией увеличилось число больных доставляемых в больницу скорой медицинской помощью. В течение последних суток скончались 4 пациента, смертность среди пациентов госпитализированных в стационар составило 3%. У погибших больных были сопутствующие заболевания (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца). Комиссией по изучению летальных случаев будут проводиться соответствующие проверки, - сообщили в управлении здравоохранения города.
В связи с эпидемией жители города должны строго соблюдать меры предосторожности. Если наблюдаются симптомы гриппа и простудных заболеваний, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. По всем дополнительным вопросам обращаться в Call-центр по номеру 39-33-47.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5028781-6a3cc364fd01cac624854ada07b58059
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...