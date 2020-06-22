В горздраве Шымкента прокомментировали рассылку о смерти людей в больнице

В течение последних суток скончались 4 пациента.

Рассылку о массовой смерти от коронавируса в больнице прокомментировали в управлении здравоохранения Шымкента, сообщает zakon.kz.

Видео ролик был выложен в социальных сетях. В нем говорилось, что в больнице умерло много людей.

На видео присутствует ненормативная лексика!

На базе Железнодорожной больницы на 120 койко-мест открыт провизорный госпиталь, который оказывает экстренную медицинскую помощь больным, доставленных службой скорой помощи. В связи с эпидемической ситуацией увеличилось число больных доставляемых в больницу скорой медицинской помощью. В течение последних суток скончались 4 пациента, смертность среди пациентов госпитализированных в стационар составило 3%. У погибших больных были сопутствующие заболевания (сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца). Комиссией по изучению летальных случаев будут проводиться соответствующие проверки, - сообщили в управлении здравоохранения города.

В связи с эпидемией жители города должны строго соблюдать меры предосторожности. Если наблюдаются симптомы гриппа и простудных заболеваний, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. По всем дополнительным вопросам обращаться в Call-центр по номеру 39-33-47.

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