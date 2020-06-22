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Названы сроки проведения хоккейного чемпионата мира 2021 года

Турнир пройдет в Латвии и Беларуси с 21 мая по 6 июня.

Фото : Pixabay22 июня 2020, 19:13

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года, передает zakon.kz.

Чемпионат мира пройдет в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня. Первоначально он должен был пройти с 7 по 23 мая.

Чемпионат мира этого года, который должен был пройти в мае в Швейцарии, был отменен из-за пандемии коронавируса.


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