Названы сроки проведения хоккейного чемпионата мира 2021 года

Турнир пройдет в Латвии и Беларуси с 21 мая по 6 июня.

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года, передает zakon.kz.

Чемпионат мира пройдет в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня. Первоначально он должен был пройти с 7 по 23 мая.

Чемпионат мира этого года, который должен был пройти в мае в Швейцарии, был отменен из-за пандемии коронавируса.

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