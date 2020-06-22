Названы сроки проведения хоккейного чемпионата мира 2021 года
Турнир пройдет в Латвии и Беларуси с 21 мая по 6 июня.
Фото : Pixabay22 июня 2020, 19:13
Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года, передает zakon.kz.
Чемпионат мира пройдет в Латвии и Белоруссии с 21 мая по 6 июня. Первоначально он должен был пройти с 7 по 23 мая.
Чемпионат мира этого года, который должен был пройти в мае в Швейцарии, был отменен из-за пандемии коронавируса.
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