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7 июля Дубай откроется для туристов

Туристам необходимо будет предоставить справку об отсутствии коронавируса.

Фото : pexels.com22 июня 2020, 19:24

Дубай открывает границы для иностранных туристов с 7 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата в Twitter, передает zakon.kz.

Туристам необходимо будет предоставить справку об отсутствии коронавируса или сдать анализ в аэропорту по прилету, — говорится в сообщении.


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