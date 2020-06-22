7 июля Дубай откроется для туристов

Туристам необходимо будет предоставить справку об отсутствии коронавируса.

Дубай открывает границы для иностранных туристов с 7 июля. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата в Twitter, передает zakon.kz.

Туристам необходимо будет предоставить справку об отсутствии коронавируса или сдать анализ в аэропорту по прилету, — говорится в сообщении.

Under the directives of @HHShkMohd, and follow-up of @HamdanMohammed Supreme Committee of Crisis and Disaster Management announces new air travel protocols for #Dubai citizens, residents and visitors. pic.twitter.com/UZmT8UBwXs — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 21, 2020

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