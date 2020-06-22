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В США вновь разгорелись протесты после нового убийства полицией

Полицейский застрелил 18-летнего латиноамериканца в Гардине, Калифорния. После этого в США вновь вспыхнули протесты.

Фото : David Rosenfeld, The Daily Breeze, SCNG22 июня 2020, 19:33

В Комптоне, штат Калифорния, США, вновь начались протесты после убийства полицией латиноамериканца Андреса Гуардадо, передает zakon.kz со ссылкой на CNN.

Изначально демонстранты собрались в городе Гардина, чтобы вместе с семьей убитого 18-летнего подростка почтить его память и выразить возмущение действиями полиции. Затем они направились к офису шерифа округа Лос-Анджелес в соседнем Комптоне, где между протестующими и стражами порядка произошли столкновения.

Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона собравшихся, были задержаны шесть человек.

Гуардадо застрелил полицейский в Гардине 18 июня. Как утверждают в полиции, его заметили с полуавтоматическим пистолетом в руках рядом с автомастерской. Увидев полицию, он начал убегать. Преследовавший латиноамериканца полицейский выстрелил в него шесть раз, от полученных ранений Гуардадо умер.

Парень работал охранником в автомастерской, но на нем не было униформы. По законам Калифорнии, возраст Гуардадо не позволял ему работать вооруженным охранником. В полиции округа Лос-Анджелес говорят, что пистолет молодого человека не был зарегистрирован.

В то же время полицейские не использовали нательные камеры, что усложняет расследование инцидента.


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