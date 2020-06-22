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Трамп упомянул Китай в своем новом названии коронавируса

Американский президент неоднократно называл COVID-19 "китайским вирусом" или "уханьским вирусом".

Фото : Mike Logsdon/RMV/Rex/Shutterstock22 июня 2020, 19:50

Президент США Дональд Трамп использовал новый термин для описания пандемии коронавируса, вспомнив китайское боевое искусство кунг-фу, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Так, на предвыборной встрече со своими последователями в городе Талса (штат Оклахома) Трамп дома сравнил коронавирус с кунг-фу (kung fu), придумав ему созвучное название — kung flu (flu — англ. "грипп"), тем самым сделав отсылку к китайскому боевому искусству.

У этой болезни самое большое количество названий в истории. Я могу вспомнить kung flu и еще порядка 19 названий. Многие называют это просто вирусом. Многие называют гриппом. В чем разница? У нас порядка 19-20 разных версий названия коронавируса, — сказал он.

Как известно, ранее глава Белого дома неоднократно называл COVID-19 "китайским вирусом" или "уханьским вирусом", что вызвало возмущение многих групп защитников гражданских свобод. Активисты заявляли, что подобный язык может вызывать вспышки расизма и насилия в отношении американцев азиатского происхождения.

При этом Трамп отстаивал свои формулировки относительно связи вируса с Китаем. Выступая на ежедневном брифинге целевой группы по коронавирусу в марте, он сказал, что они не расистские: "Он (вирус) из Китая. Я хочу быть точным".


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