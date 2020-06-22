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Зеленский о переговорах с Путиным: Запутанная работа

Президент надеется на помощь международных союзников в диалоге с Российской Федерацией по Крыму и Донбассу.

Фото : Офис президента Украины22 июня 2020, 20:14

Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным являются очень запутанной и сложной работой. Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail, передает zakon.kz.

По его словам, несмотря на буксующие переговоры, в них произошли небольшие позитивные сдвиги. В качестве примера он привел обмены пленными.

Может быть, обмен пленными - не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это возвращение утраченных территорий, - заявил Зеленский.

Он так же отметил, что у него не было времени выбирать - верить или не верить президенту РФ во время переговоров.


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