Житель Актау лишился почки по вине полицейских

Полицейские обвиняли мужчину в попытке украсть почти триста баранов.

Житель Актау доказал, что лишился почки по вине полицейских, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, стражи порядка Мунайлинского РОВД Мангистауской области отбили ему орган, угрожая смертельной расправой.

Главным доказательством избиения Ерасыла Карачулакова стала запись с нагрудной камеры одного из стражей порядка.

Полицейские обвиняли мужчину в попытке украсть почти триста баранов. Но доказательств у правоохранителей не было. Тогда, по словам парня, они решили выбить из него признание.

Полицейские буквально выбили из меня признание виновности, у меня просто не было выбора. Уже потом, вместе со своим адвокатом был еще один допрос, в котором я указал, что меня пытали и заставили признаться в краже баранов, которую я не совершал. Протокол допроса есть в деле, - уверяет Карачулаков.

Есть и еще одно видео, доказывающее избиение. На этих кадрах Ерасыл входит в здание РОВД Мунайлинского района. А позже выходит оттуда уже хромая и держась за больной бок. Подлинность обеих записей уже подтвердила экспертиза. После "общения" со стражами порядка парню на следующий день врачи удалили почку.

Крики, как бьют там, угрожали, все это подтверждается экспертизой, все это доказано и все равно не смотрит прокуратура, хотя надо же смотреть… Почка была разорвана от ударов, сильных, сильных ударов. Это результаты эксперта…Такие полицейские не должны в органах работать. Они должны сидеть в тюрьме, - сообщила мать пострадавшего Гульнара Трапбекова.

Теперь против сотрудников полиции завели уголовное дело. При этом обвинения о краже скота с пострадавшего тоже не сняты.

Суд сейчас, вот наше мнение, что хочет закончить скорее судебное расследование и перейти к прениям. Однако, как если по настоящее время прокуратурой не дана оценка согласно указаниям суда по пыткам. То есть необходимо провести сначала здесь расследование по пыткам, а уже потом уже говорить кража была или нет и так далее, - рассказал адвокат Каршига Кушкинов.

Проверку в отношении полицейских проводили еще в декабре прошлого года. Пока подозреваемые стражи порядка отстранены от занимаемых должностей.

Также уголовное дело расследуется антикоррупционной службой по Мангистауской области, - заявила и.о. главы отдела внутренней и внешней коммуникации ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

По делу о краже скота проходит и друг Ерасыла Карачулакова. Он сейчас находится под стражей. Сам же лишившийся почки парень на свободе по медицинским показаниям. Теперь каждый месяц на лечение ему требуется до 50 тысяч тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!