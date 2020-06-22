В Казахстане выздоровели 196 пациентов с коронавирусом
Всего в стране от болезни выздоровели 11 158 человек.
Фото : Pixabay22 июня 2020, 21:43
В Казахстане еще 196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.
Пациентов выписали в следующих регионах:
в городе Нур-Султан - 70
в городе Шымкент - 9,
в Западно-Казахстанской области - 22,
в Восточно-Казахстанской области - 10,
в Алматинской области - 21,
в Жамбылской области - 13,
в Мангыстауской области - 5,
в Карагандинской области - 26,
в Кызылординской области - 10,
в Павлодарской области - 9,
в Северо-Казахстанской области - 1.
Всего в стране выздоровели – 11 158 человек от COVID-19.
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