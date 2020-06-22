В Казахстане выздоровели 196 пациентов с коронавирусом

Всего в стране от болезни выздоровели 11 158 человек.

В Казахстане еще 196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 70

в городе Шымкент - 9,

в Западно-Казахстанской области - 22,

в Восточно-Казахстанской области - 10,

в Алматинской области - 21,

в Жамбылской области - 13,

в Мангыстауской области - 5,

в Карагандинской области - 26,

в Кызылординской области - 10,

в Павлодарской области - 9,

в Северо-Казахстанской области - 1.

Всего в стране выздоровели – 11 158 человек от COVID-19.

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