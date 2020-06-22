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В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара

Эксперт рассказал, что на сегодняшний день валютные рынки сталкиваются со "встречными потоками".

Фото : Getty Images22 июня 2020, 22:08

Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл заявил, что доллар может перестать быть резервной валютой, передает zakon.kz со ссылкой на CNBC.

По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.

Эксперт рассказал, что на сегодняшний день валютные рынки сталкиваются со "встречными потоками". Это связано с опасениями из-за возможной новой вспышки COVID-2019.

США, по словам Гоэла, менее активно выходят из режима ограничений, чем другие страны. На этом фоне доллар может серьезно ослабнуть по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай.


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