От коронавируса погибли еще семь казахстанцев

Всего в стране зарегистрировано 127 случаев с летальным исходом.

В Казахстане зарегистрировано семь случаев с летальным исходом от коронавируса, передает zakon.kz.

Смерти зафиксированы в:

в городе Нур-Султан

◾️Мужчина 1967 года рождения,

◾️Женщина 1967 года рождения,

◾️Мужчина 1956 года рождения,

◾️Женщина 1951 года рождения,

◾️Мужчина 1962 года рождения,

◾️Мужчина 1975 года рождения

в Костанайской области

◾️Мужчина 1949 года рождения

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в распространяемом сообщении.

Всего в стране зарегистрировано 127 случаев с летальным исходом.

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