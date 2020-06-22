От коронавируса погибли еще семь казахстанцев
Всего в стране зарегистрировано 127 случаев с летальным исходом.
Фото : Управздрав Туркестанской области22 июня 2020, 22:18
В Казахстане зарегистрировано семь случаев с летальным исходом от коронавируса, передает zakon.kz.
Смерти зафиксированы в:
в городе Нур-Султан
◾️Мужчина 1967 года рождения,
◾️Женщина 1967 года рождения,
◾️Мужчина 1956 года рождения,
◾️Женщина 1951 года рождения,
◾️Мужчина 1962 года рождения,
◾️Мужчина 1975 года рождения
в Костанайской области
◾️Мужчина 1949 года рождения
Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальный от коронавирусной инфекции, - говорится в распространяемом сообщении.
Всего в стране зарегистрировано 127 случаев с летальным исходом.
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