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Цена нефти Brent поднялась выше $43

В то же время стоимость нефти сорта WTI выросла до $40,75.

Фото : Pixabay23 июня 2020, 00:30

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 по времени Нур-Султана, передает zakon.kz.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше $43 за баррель 8 июня текущего года.

В то же время цена нефти сорта WTI выросла на 2,3% - до $40,75 за баррель.


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