Саудовская Аравия отменила в этом году хадж для паломников из-за рубежа

Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников.

Cаудовская Аравия из-за пандемии коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа, передает zakon.kz со ссылкой на Sky News Arabia.

Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны, - говорится в сообщении властей королевства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!