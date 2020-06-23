Саудовская Аравия отменила в этом году хадж для паломников из-за рубежа
Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников.
Фото : EPA/ALAA BADARNEH23 июня 2020, 00:55
Cаудовская Аравия из-за пандемии коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа, передает zakon.kz со ссылкой на Sky News Arabia.
Хадж состоится с участием весьма ограниченного числа паломников различных национальностей, проживающих на территории страны, - говорится в сообщении властей королевства.
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