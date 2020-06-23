Уровень воды в Алаколе растет каждый год

Каждую весну огромные ледяные глыбы, под воздействием сильного ветра, разрушают береговую линию.

Волны озера Алаколь постепенно размывают обрывистый берег поселка Коктума в Алматинской области, передает zakon.kz.

Согласно сюжету Almaty.tv, же несколько лет местные жители пытаются привлечь внимание местных властей к проблеме подъема уровня воды. Люди боятся, что их дома, а также пансионаты, расположенные у самого берега, уйдут под воду.

Каждую весну огромные ледяные глыбы, под воздействием сильного ветра разрушают береговую линию.

Видно, как вода уже вплотную подошла к населённому пункту.

Еще два года назад на данном месте была большая автостоянка, а сейчас прибрежная зона озера Алаколь. Вода очень сильно поглощает прибрежную зону, - рассказывают местные жители.

Купальный сезон на курорте открыт, но не все зоны пока принимают гостей. На дверях некоторых пансионатов и гостиниц висят замки.

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