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Россия приступила к разработке схемы первой миссии по высадке на Луну

В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей".

Фото : Pixabay23 июня 2020, 01:44

Россия приступила к разработке схемы первой в своей истории миссии по высадке космонавтов на лунную поверхность, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что высадка российских космонавтов на поверхность естественного спутника Земли планируется в 2030 году.

Для высадки человека на лунную поверхность планируется использовать связку корабля "Орел" и лунного взлетно-посадочного модуля на орбите искусственного спутника Луны. В настоящее время ведутся системные исследования как по разработке такого модуля, так и миссии в целом, - сообщил главный конструктор по разработке нового космического корабля "Орел", предназначенного для полетов к Луне, Игорь Хамиц.

Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орел" состоится в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.

В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны.


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