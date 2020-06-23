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23 июня казахстанцев ожидают дожди с грозами, туман и усиление ветра

В областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Фото : zakon.kz.23 июня 2020, 06:02

Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на северные и южные области страны – местами пройдут дожди с грозами, сообщает zakon.kz.

На остальной территории ожидается погода без осадков. По республике местами сохраняется усиление ветра, на востоке – туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, днем в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман.

Днем в Жамбылской области сохраняется, в Алматинской, Мангистауской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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