В Раде призвали признать ЛГБТ террористической организацией

Депутат Верховной рады Украины заявил, что будет добиваться запрета деятельности ЛГБТ-сообщества на Украине.

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива предложил признать ЛГБТ террористической организацией, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Кива заявил, что будет добиваться запрета деятельности ЛГБТ-сообщества на Украине.

ЛГБТ нужно признать террористической организацией, оказывающей разрушительное воздействие на наше общество и несущей угрозу нации. Как депутат Верховной рады буду на законодательном уровне добиваться запрета их деятельности на территории Украины! - сказал депутат.

Заявление Кивы прозвучало после скандальной акции активистов ЛГБТ, которые накануне 22 июня повесили на монумент Родина-мать флаг сексуальных меньшинств. Соответствующим видео гомосексуалисты поделились в социальных сетях, сопроводив ролик комментарием, что "Родина-мать за равные права для всех".

Акция была проведена в рамках так называемого КиевПрайда - гей-парада и серии мероприятий, посвященных борьбе за права сторонников однополой любви.

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