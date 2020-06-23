В США позитивно оценили первый тур переговоров с РФ по ядерной тематике

Стороны обсудили перспективы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли положительно оценил российско-американские консультации по стратегической стабильности, прошедшие в Вене, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Первый раунд венских переговоров - очень позитивный. Детальные обсуждения по полному спектру ядерной тематики, - написал в Twitter Биллингсли.

First round of Vienna talks very positive. Detailed discussions on full-range of nuclear topics. Technical working groups launched. Agreement in principle on second round. @MFA_Austria @mfa_russia pic.twitter.com/jnpNh2oZmh — Ambassador Marshall S. Billingslea (@USArmsControl) June 22, 2020

Он добавил, что в ходе переговоров были созданы технические рабочие группы. Также в целом стороны достигли соглашения о втором раунде, отметил спецпредставитель американского лидера.

Консультации делегаций России и США по вопросам контроля над вооружениями состоялись в Вене 22 июня. Делегации возглавляли замглавы российского МИДа Сергей Рябков и спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли.

Стороны обсудили перспективы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Также они затронули проблему поддержания стабильности в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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