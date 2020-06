В США позитивно оценили первый тур переговоров с РФ по ядерной тематике

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли положительно оценил российско-американские консультации по стратегической стабильности, прошедшие в Вене, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

First round of Vienna talks very positive. Detailed discussions on full-range of nuclear topics. Technical working groups launched. Agreement in principle on second round. @MFA_Austria @mfa_russia pic.twitter.com/jnpNh2oZmh