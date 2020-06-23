Граждане боятся остаться без лекарств, если в стране снова ужесточат карантин.

Из аптек Алматы и Нур-Султана исчез парацетамол, в Шымкенте за ним выстраиваются очереди, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Из казахстанских аптек исчезли противовирусные препараты. За несколько дней люди скупили все запасы парацетамола, аспирина и арбидола. Ажиотаж провизоры объясняют тем, что граждане боятся остаться без лекарств, если в стране снова ужесточат карантин. А еще сами врачи рекомендовали бессимптомным больным принимать эти лекарства. Потому и бросились казахстанцы пополнять свои домашние аптечки.

Фармацевты говорят, что из-за карантинных выходных не успели запастись таблетками. Поставщики не принимали заказы.

Если мы раньше продавали до 50 парацетамола, сейчас у нас идет 100-200 в день, даже может быть больше. Несколько дней уже ажиотаж идет, люди берут, приходят, не успеваем мы. И дистрибьюторы не успевают доставить, видимо, закупить товар. И за счет этого и у нас нет. Мы заявку дали, обещания нам еще никто не давал. Но я надеюсь, что завтра-послезавтра ситуация выправится, - рассказала заведующая аптекой Алматы Бибигуль Аширбаева.

Фармацевты считают, что люди опасаются введения жесткого карантина. Лекарственная лихорадка охватила казахстанцев после заявлений главного врача столицы.

Сауле Кисикова посоветовала бессимптомным носителям коронавируса лечиться парацетамолом или аспирином.

При проявлении температуры тела свыше 38 градусов, принимать парацетамол по 500 миллиграммов. И один раз в день аспирин в дозе 150 миллиграммов. Это либо "Тромбо АСС" в таблетках, "Кардиомагнил" или другие аналоги для разжижения крови, - объяснила руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова.

В столице помимо парацетамола и аспирина из аптек исчезли и противовирусные препараты. Из-за высокого спроса аптеки переписали ценники.

Шымкентцы тоже бросились в аптеки. Но здесь популярные лекарства пока есть в наличии.

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