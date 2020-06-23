499 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрированы в Казахстане

Всего в стране подтверждено 18231 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,8 %) среди симптомных носителей, из них:

Костанайская область - 33 (10,2 %), Северо-Казахстанская область - 21 (9,3%), Восточно-Казахстанская область - 31 (7,2%), Акмолинская область - 21 (6,4%), город Шымкент - 61 (4,7%), Павлодарская область - 21 (4,2%), Актюбинская область - 25 (4,0%), Туркестанская область - 22 (3,7%), Кызылординская область - 17 (3,1%), Карагандинская область - 53 (2,8%), Жамбылская область - 16 (2,7%), Западно-Казахстанская область - 29 (2,5%), Атырауская область - 35 (2,4 %), Алматинская область - 14 (2,4%), город Нур-Султан - 59 (1,8 %), город Алматы - 39(1,2%), Мангистауская область - 2 (0,5%).

Всего в стране подтверждено 18231 случаев, из них:

в городе Алматы - 3429,

в городе Нур-Султан - 3407,

в Карагандинской области - 1950,

в Атырауской области - 1475,

в городе Шымкент - 1357,

в Западно-Казахстанской области - 1186,

в Актюбинской области - 653,

в Туркестанской области - 619,

в Жамбылской области - 616,

в Алматинской области - 597,

в Кызылординской области - 572,

в Павлодарской области - 521,

в Восточно-Казахстанской области - 460,

в Мангыстауской области -436,

в Костанайской области - 358,

в Акмолинской области - 349,

в Северо-Казахстанской области - 246.

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