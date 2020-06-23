499 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрированы в Казахстане
Всего в стране подтверждено 18231 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, (темп прироста составил - 2,8 %) среди симптомных носителей, из них:
Костанайская область - 33 (10,2 %), Северо-Казахстанская область - 21 (9,3%), Восточно-Казахстанская область - 31 (7,2%), Акмолинская область - 21 (6,4%), город Шымкент - 61 (4,7%), Павлодарская область - 21 (4,2%), Актюбинская область - 25 (4,0%), Туркестанская область - 22 (3,7%), Кызылординская область - 17 (3,1%), Карагандинская область - 53 (2,8%), Жамбылская область - 16 (2,7%), Западно-Казахстанская область - 29 (2,5%), Атырауская область - 35 (2,4 %), Алматинская область - 14 (2,4%), город Нур-Султан - 59 (1,8 %), город Алматы - 39(1,2%), Мангистауская область - 2 (0,5%).
Всего в стране подтверждено 18231 случаев, из них:
в городе Алматы - 3429,
в городе Нур-Султан - 3407,
в Карагандинской области - 1950,
в Атырауской области - 1475,
в городе Шымкент - 1357,
в Западно-Казахстанской области - 1186,
в Актюбинской области - 653,
в Туркестанской области - 619,
в Жамбылской области - 616,
в Алматинской области - 597,
в Кызылординской области - 572,
в Павлодарской области - 521,
в Восточно-Казахстанской области - 460,
в Мангыстауской области -436,
в Костанайской области - 358,
в Акмолинской области - 349,
в Северо-Казахстанской области - 246.
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