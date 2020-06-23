Зарегистрированы еще 816 бессимптомных носителя КВИ в Казахстане

Всего в стране подтверждено 10625 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.

В Казахстане за 22 июня 2020 года зарегистрированы 816 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.

Зарегистрированы 816 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:

Акмолинская область - 41, Актюбинская область - 38, Алматинская область - 85, Атырауская область - 124, Восточно-Казахстанская область - 10, Жамбылская область - 56, Западно-Казахстанская область - 44, Кызылординская область - 40, Карагандинская область - 84, Костанайская область - 62, Мангистауская область - 5, Северо-Казахстанская область - 25, Туркестанская область - 25, Павлодарская область - 14, город Нур-Султан - 58, город Алматы - 49, город Шымкент – 55.

Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 10625 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19

Акмолинская область – 302,

Актюбинская область - 345,

Алматинская область - 721,

Атырауская область - 1186,

Восточно-Казахстанская область - 316,

Жамбылская область - 344,

Западно-Казахстанская область - 705,

Кызылординская область - 288,

Карагандинская область - 1526,

Костанайская область - 243,

Мангыстауская область - 300,

Северо-Казахстанская область - 296,

Туркестанская область - 472,

Павлодарская область - 136,

город Нур-Султан - 1144,

город Алматы - 1274,

город Шымкент - 1027.

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