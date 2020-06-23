Зарегистрированы еще 816 бессимптомных носителя КВИ в Казахстане
Всего в стране подтверждено 10625 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19.
В Казахстане за 22 июня 2020 года зарегистрированы 816 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19 (бессимтомные носители), сообщает zakon.kz.
Зарегистрированы 816 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, из них:
Акмолинская область - 41, Актюбинская область - 38, Алматинская область - 85, Атырауская область - 124, Восточно-Казахстанская область - 10, Жамбылская область - 56, Западно-Казахстанская область - 44, Кызылординская область - 40, Карагандинская область - 84, Костанайская область - 62, Мангистауская область - 5, Северо-Казахстанская область - 25, Туркестанская область - 25, Павлодарская область - 14, город Нур-Султан - 58, город Алматы - 49, город Шымкент – 55.
Всего в стране подтверждено с 3-го июня – 10625 носителей без клинических проявлений болезни COVID-19
Акмолинская область – 302,
Актюбинская область - 345,
Алматинская область - 721,
Атырауская область - 1186,
Восточно-Казахстанская область - 316,
Жамбылская область - 344,
Западно-Казахстанская область - 705,
Кызылординская область - 288,
Карагандинская область - 1526,
Костанайская область - 243,
Мангыстауская область - 300,
Северо-Казахстанская область - 296,
Туркестанская область - 472,
Павлодарская область - 136,
город Нур-Султан - 1144,
город Алматы - 1274,
город Шымкент - 1027.
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