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Китай запустил последний навигационный спутник Beidou

Старт, запланированный на 16 июня, перенесли из-за технической неисправности.

Фото : russian.people23 июня 2020, 08:42

Китай провел запуск последнего, 55-го спутника национальной навигационной системы Beidou, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила во вторник газета Global Times со ссылкой на Управление спутниковых навигационных систем страны.

Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-Би" (англоязычное название - Long March-3B).

Первоначально старт намечался на 16 июня, однако его перенесли из-за технической неисправности.


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