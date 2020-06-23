Для бизнеса запустят льготные кредиты по ставке 6%

По видам деятельности ограничений не будет.

На заседании правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал о мерах по поддержке микро и малого бизнеса, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2025" по поручению Главы государства будет запущено новое направление. Это микрокредитование микро и малого предпринимательства. Для данной категории бизнеса, кредиты за счет субсидирования будут доступны по ставке 6%. Кредиты будут предоставляться на пополнение оборотных средств до 5 млн тенге, на производственные нужды – до 20 млн тенге, - сказал Даленов.

При этом по видам деятельности ограничений не будет.

Государством также будет обеспечено гарантирование до 85% от суммы кредита. Кредиты будут выдаваться коммерческими банками и микрофинансовыми организациями. Будут максимально упрощены процедуры субсидирования и гарантирования кредитов. Основная цель программы обеспечить максимальный охват льготным кредитованием микро и малого бизнеса, - подчеркнул министр.

Кредитный портфель по всем программам на сегодня составил 1,1 трлн тенге. Профинансировано порядка 16 тысяч проектов.

По данным Миннацэкономики, в 2019 году доля малого и среднего бизнеса в экономике составила 30,8%. За прошлый год малый и средний бизнес произвел продукции на 31,2 трлн тенге. По республике 3,4 млн человек работают в сфере малого и среднего бизнеса.

Принимаемые реформы по улучшению бизнес климата позволили подняться Казахстану на 25 место в рейтинге Doing Business.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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