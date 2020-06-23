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Слышать и реагировать - Сагинтаев поздравил госслужащих

Служение обществу основывается на принципах добропорядочности, отзывчивости, преданности выбранному делу и ответственности.

Фото : akamaized.net23 июня 2020, 09:18

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил госслужащих с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

В своем аккаунте в Twitter обозначил основные принципы, на которых основывается работа госслужащего.

Поздравляю с Днем госслужащего! Служение обществу основывается на принципах добропорядочности, отзывчивости, преданности выбранному делу и ответственности. Будем соответствовать главному требованию сегодняшнего дня – слышать и реагировать на запросы горожан. Здоровья и успехов! — написал Сагинтаев.

Напомним, в первый рабочий день в должности акима Алматы Бакытжан Сагинтаев опубликовал обращение, в котором сообщил, что открывает свои аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter.

Алматы — это особый город для каждого казахстанца, и мы все его любим. Моя главная цель – сделать Алматы безопасным, комфортным, современным мегаполисом, где каждый алматинец имеет возможность для достойной жизни. Для меня крайне важно знать и своевременно реагировать на все ваши обращения и пожелания. Я хочу, чтобы мы открыто обсуждали проблемы города и стратегию его развития. Мне важна ваша поддержка в выработке и принятии решений, от которых будет зависеть судьба миллионов жителей города. Готов к диалогу с вами! — сказал тогда аким города.

В своих аккаунтах Сагинтаев публикует важные заявления и обращения к горожанам, рассказывает о принимаемых решениях, приглашает гражданское сообщество к диалогу.

К примеру, в аккаунте Instagram опубликовано 233 поста, на страницу подписано более 253 тыс. пользователей. В Facebook — более 13 тыс. подписчиков, в Twitter — более 3,5 тыс. подписчиков.

В соответствии с принципом "Слышащее государство", озвученным Президентом страны, акимом города проводятся личные приемы граждан в акимате, а также общественной приемной городского филиала партии Nur Otan. В них принял участие 181 житель Алматы.

Со дня назначения аким города провел 16 встреч с населением во всех районах города, а также отчетную встречу по итогам работы в 2019 году, которую посетили порядка четырех тысяч горожан. По результатам встреч утверждаются планы мероприятий для решения озвученных проблем. В текущем году начата практика приема граждан посредством онлайн-конференции.


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