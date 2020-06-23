В Казахстане по жалобе бизнесмена могут приостановить или отменить проверки

Решения, мешающие бизнесу, могут быть быстро отменены и исправлены.

По жалобе бизнесмена могут приостановить проверки. Об этом сообщил на заседании правительства министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Даленова, в настоящее время ведется работа по формированию новой редакции Стратегического плана развития до 2025 года.

Будут определены основные ориентиры нового экономического курса. Важнейшим направлением дальнейшего экономического курса станет "новая повестка" развития предпринимательства. Это внедрение института регуляторной апелляции. Предлагается внедрить механизм отмены либо приостановления актов центральных и местных исполнительных органов в апелляционном порядке по жалобе предпринимателей и бизнес-ассоциаций. То есть решения, мешающие бизнесу, могут быть быстро отменены и исправлены, - сказал он.

Также глава ведомства добавил, что идет работа по снижению нагрузки от контроля и надзора.

Это переход на "диагностику предприятий" от плановых проверок. Такая диагностика бизнеса будет проводиться без привлечения к ответственности и позволит снизить число плановых проверок. Для упрощения входа на рынок будет проведена работа по максимальному сокращению лицензий и разрешений. В рамках цифровизации услуг предлагается обеспечить полный охват всех услуг для бизнеса в электронной форме. Будет продолжена работа по совершенствованию финансовых мер государственной поддержки. Будет усилено точечное взаимодействие с "проводниками" мнения МСБ, - перечислил министр.

Даленов считает, что реализация новых среднесрочных мер обеспечит качественное и устойчивое развитие предпринимательства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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