Как обеспечить безопасные условия рабочих мест
Асель Казбекова, Екатерина Мищенко, Даурен Абитакын - ведущие вебинара.
26 июня в 11:00 часов (время г.Нур-Султан) приглашаем принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Обеспечение безопасных условий рабочих мест и уголовная ответственность работодателя за их невыполнение", сообщает zakon.kz.
Вы узнаете, какие права и обязанности имеются у работодателей и работников в области безопасности и охраны труда.
В частности:
- роли и обязанности работодателей и работников с точки зрения управления безопасностью персонала на рабочих местах в посткарантинный период;
- методы контроля за опасными факторами на рабочих местах;
- учет и контроль работодателем документов для обеспечения безопасных условий труда для предотвращения COVID-19 на рабочих местах;
- уголовная ответственность за нарушения правил техники безопасности, промышленной санитарии и иных правил охраны труда, включая нарушения при COVID-19.
Ведущие вебинара – эксперты "PricewaterhouseCoopers" Асель Казбекова, Екатерина Мищенко, Даурен Абитакын.
Для участия в мероприятии зарегистрируйтесь.
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