Как обеспечить безопасные условия рабочих мест

Асель Казбекова, Екатерина Мищенко, Даурен Абитакын - ведущие вебинара.

26 июня в 11:00 часов (время г.Нур-Султан) приглашаем принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему: "Обеспечение безопасных условий рабочих мест и уголовная ответственность работодателя за их невыполнение", сообщает zakon.kz.

Вы узнаете, какие права и обязанности имеются у работодателей и работников в области безопасности и охраны труда.

В частности:

- роли и обязанности работодателей и работников с точки зрения управления безопасностью персонала на рабочих местах в посткарантинный период;

- методы контроля за опасными факторами на рабочих местах;

- учет и контроль работодателем документов для обеспечения безопасных условий труда для предотвращения COVID-19 на рабочих местах;

- уголовная ответственность за нарушения правил техники безопасности, промышленной санитарии и иных правил охраны труда, включая нарушения при COVID-19.

Ведущие вебинара – эксперты "PricewaterhouseCoopers" Асель Казбекова, Екатерина Мищенко, Даурен Абитакын.

Для участия в мероприятии зарегистрируйтесь.

Задайте свой вопрос по теме и получите ответ в прямом эфире.

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