В Академии правосудия прошла церемония вручения дипломов

Академией были вручены благодарственные письма двум судьям судов Нур-Султана.

22 июня в стенах Академии правосудия при Верховном Суде состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 2019-2020 учебного года в формате онлайн, сообщает zakon.kz.

На церемонии вручения дипломов приняли участие профессорско-преподавательский состав Академии, выпускники, приглашенные гости.

Торжественное мероприятие с поздравительной речью открыла ректор Академии Баймолдина Зауреш Хамитовна. Она выразила уверенность в том, что в стенах Академии магистранты совершенствовали не только профессиональные навыки, но и развили личностные компетенции. При этом обучение в Академии стало лишь началом для их нового личностного и карьерного роста. Как отметила Зауреш Хамитовна, в настоящее время непрерывное обучение является непременным требованием для достижения успеха в любой области. Успехи выпускников Академии - это слагаемые имиджа Академии, авторитета судебной системы и государственной службы. Затем Зауреш Хамитовна вручила магистранту, выполнившему магистерский проект на высоком уровне, свой авторский учебник, - отметил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы Верховного суда.

В свою очередь, председатель Аттестационной комиссии, профессор Борчашвили Исидор Шамилович высказал выпускникам ряд теплых пожеланий и отметил важность таких качеств судьи как профессионализм, честность и справедливость. Кроме того, магистранту, показавшему высокие знания при сдаче экзамена, он подарил от своего имени авторскую двухтомную научную работу.

Академией были вручены благодарственные письма судьям судов города Нур-Султана Карагаеву Расулу Назымбековичу и Амангельдину Айбеку Тимуровичу за вклад в подготовку кадров для судебной системы.

От выпускников Академии были выражены слова благодарности профессорско-преподавательскому составу за полученные знания в процессе обучения.

В этом году 45 магистрантов стали выпускниками Академии правосудия при Верховном Суде РК

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