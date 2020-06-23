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Причину долгого угасания эпидемии COVID-19 назвал ученый

Из-за скептиков, эпидемия будет иметь новые очаги заболевания.

Фото : Pixabay23 июня 2020, 09:49

Скептики, которые не верят в опасность коронавируса и пренебрегают мерами социального дистанцирования, являются причиной более продолжительного периода угасания эпидемии и возникновения новых очагов заражения. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ссылаясь на данные опросов россиян, эксперт отметил, что 30% граждан скептически относятся к COVID-19.

Скептики не носят маски и не соблюдают правил карантина и социальной дистанции. Как следствие скептичности эпидемия будет всегда иметь новые очаги заболевания. Это обеспечивает толстый и длинный хвост угасания эпидемии, то есть больше зараженных и больше смертей, чем это могло бы быть при условии соблюдения карантина до разработки вакцины, - уточнил Тавадян.

Он отметил, что еще долго будут выявляться новые случаи заболевания и плато может продлиться более двух месяцев, пока реальное число заболевших не достигнет критической массы, как в Москве, или не будет осуществлена всеобщая вакцинация.


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