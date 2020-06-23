Мажилис объявил победителей Премии для журналистов "Парламент сөзі"

Подведение итогов Премии, которая ежегодно проводится с 2016 года, в связи с пандемией коронавируса в этом году претерпело ряд изменений.

Мажилис подвел итоги специальной Премии для журналистов "Парламент сөзі" и назвал победителей номинаций, сообщает zakon.kz.

Решением Комиссии по присуждению Премии, в состав которой вошли депутаты Мажилиса, видные общественные деятели, представители партий, в этом году победители определены по семи номинациям.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин передал слова поздравления победителям Премии "Парламент сөзі", а также всем представителям средств массовой информации, поздравив их с профессиональным праздником.

При этом Нурлан Нигматулин отметил активное участие средств массовой информации в законотворческом процессе в целом, подчеркнув плодотворную совместную работу журналистов и депутатского корпуса.

Лауреатами номинации "За вклад в развитие парламентской журналистики" стали генеральный директор "Qazaqstan dauiri" Сауле Мешитбаева и главный редактор газеты "Караван" Игорь Шахнович.

В номинации "За лучший телевизионный сюжет" лауреатами признаны корреспонденты телеканалов "Хабар" Индира Жилкайдарова и "Первый канал "Евразия" Светлана Пенькова.

Лауреатами номинации "За лучшую печатную публикацию" стали Тимур Хусайнов ("Егемен Қазақстан") и коллектив газеты "Литер".

В номинации "За лучший интернет- и радиоматериал" лауретами признаны информационный портал "Abai.kz" и Серик Сабеков ("Kazinform").

Премию "Парламент сөзі" в номинации "Специальный репортаж" получили "Қазақ радиолары" и корреспондент телеканала "Хабар 24" Марк Брюшко.

А лауреатами в номинации "За лучший видео- и фотоматериал" стали фотограф "Nur Media" Советбек Магзумов и главный оператор телеканала "Хабар" Едиль Ермекбаев.

В этом году впервые были определены победители и за лучшие материалы в социальных сетях. Первыми победителями в этой номинации стали журналист-блогер Оркен Кенжебек и автор Telegram-канала YEDILOV ONLINE Ербол Едилов.

По инициативе Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, в этом году специальная номинация "Парламент сөзі" арнайы сыйлығы" присуждена известному казахстанскому журналисту Бейсену Куранбеку, безвременно ушедшему из жизни.

По мнению cпикера Мажилиса, огромный вклад Бейсена Куранбека в развитие отечественной телевизионной журналистики, а также его высокие профессиональные качества заслуживают самого широкого признания.

Подведение итогов Премии, которая ежегодно проводится с 2016 года, в связи с пандемией коронавируса в этом году претерпело ряд изменений. Церемонию награждения эксклюзивными статуэтками с символикой Мажилиса, а также дипломами лауреатов Премии планируется провести в осеннюю парламентскую сессию.

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