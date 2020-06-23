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ОПГ нанесла ущерб государству в полмиллиарда тенге

Ведется следствие.

Фото : zakon.kz23 июня 2020, 10:06

В ВКО пресечена деятельность ОПГ, причинивший ущерб государству в размере 525 млн тенге, сообщает zakon.kz.

В области преступная группа занималась незаконной выпиской фиктивных счет - фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

Было установлено, что организатор преступной группы в период с 2017 - 2019 г.г. создав ряд предприятий, осуществлял незаконную деятельность на территории области. Ущерб от деятельности обнальных предприятий составил 525 млн тенге, - говорится в сообщении пресс-службы КФМ МФ РК.

В настоящее время зарегистрировано досудебное расследование по ст. ст.262 ч.1 (Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации), ст.216 ч.3 (cовершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) УК РК, ведется следствие.


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