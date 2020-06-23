Токаев поздравил полицейских
Полицейские успешно решают возложенные сложные задачи, такие как борьба с пандемией.
Фото : Акорда23 июня 2020, 10:08
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских полицейских с профессиональным праздником, передает zakon.kz.
Поздравление глава государства опубликовал в Twitter.
Поздравляю полицейских Казахстана с профессиональным праздником! Такие качества, как мужество, честность, принципиальность, являются надежной гарантией спокойствия и безопасности граждан.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 23, 2020
Поздравляю полицейских Казахстана с профессиональным праздником! Такие качества, как мужество, честность, принципиальность, являются надежной гарантией спокойствия и безопасности граждан, - написал Токаев.
Он отметил, что полицейские успешно решают возложенные сложные задачи, такие как борьба с пандемией.
Желаю всем сотрудникам полиции крепкого здоровья, благополучия, успехов! - заключил он.
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