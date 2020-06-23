На 80% сократились доходы казахстанских таксистов из-за коронавируса

Во время вспышки COVID-19 ожидаемо резко сократилась численность пассажиров автомобильного и городского электрического транспорта.

В январе – мае 2020 года доходы автобусных парков упали почти на треть, доходы таксопарков — более чем на 80%. Пассажироперевозки автомобильным и городским электрическим транспортом сократились на 37%, пассажирооборот — на 38%. К такому выводу пришли аналитики ranking.kz, проведя соответствующее исследование, сообщает zakon.kz.

На прошедших выходных в таких городах, как Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Караганда, Павлодар и Экибастуз, были усилены ограничительные меры — в частности, ограничена работа общественного транспорта. При этом такси продолжали работать.

Во время вспышки коронавируса ожидаемо резко сократилась численность пассажиров автомобильного и городского электрического транспорта — на 36,7%, до всего 5,9 млрд пассажиров за январь–май 2020 года. Пассажирооборот сократился сразу на 37,7%, до 63,9 млрд пкм.

Наибольшее количество пассажиров, перевезенных автомобильным и городским электрическим транспортом, пришлось на перевозки автобусами: почти 4,4 млрд пассажиров за январь – май 2020 года. При этом именно автобусные перевозки показали самое больше сокращение за год — сразу на 38,6%.

Следом идут такси, которые перевезли 1,5 млрд пассажиров — на 30,3% меньше, чем в прошлом году. Менее всего пострадали трамвайные перевозки, которые сократились за год на 17,3% — впрочем, они составили всего 10,3 млн пассажиров.

Доходы предприятий автомобильного и городского электрического транспорта сократились на 7,9%, до 95 млрд тг за январь – май 2020 года. Если доходы от перевозки грузов увеличились на 9,7%, то доходы от перевозки пассажиров упали сразу на 32,6% и за январь–май 2020 года составили 28,9 млрд тг. Это сократило их долю с 41,6% до 30,4%.

Почти 90% доходов от перевозки пассажиров приходится на перевозки автобусами, которые составили почти 26 млрд тг — на 30,4% меньше, чем в прошлом году. При этом доходы такси сократились на 83,8%, до 389,2 млн тг.

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