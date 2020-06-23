Аскар Мамин поручил обеспечить готовность к отопительному сезону

В стране планируется отремонтировать восемь энергоблоков, 59 котлов, 44 турбин, а также обеспечить наличие на рынке угля для коммунально-бытового сектора и населения.

На селекторном заседании Правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрен ход подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. О проводимой работе доложили министры энергетики Нурлан Ногаев, индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Отопительный период 2019-2020 годы, в целом, прошел в штатном режиме. Отмечено 24 технологических нарушения, что на 33 случая меньше прошлого сезона. Все технологические нарушения были устранены в нормативные сроки. Зафиксировано 48 случаев несоблюдения температурного графика тепловых сетей, что на 20% меньше прошлого года.

В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду в стране планируется отремонтировать восемь энергоблоков, 59 котлов, 44 турбин, а также обеспечить наличие на рынке угля для коммунально-бытового сектора и населения.

Глава Правительства поручил акиматам регионов усилить меры по качественной подготовке к предстоящему отопительному периоду, своевременно завершить все запланированные ремонтные работы и обеспечить готовность к отопительному сезону всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и социальной сферы.

Следует организовать работу по заблаговременному обеспечению в нужных объемах угля для населения, топлива для ТЭЦ и котельных. Взять на особый контроль цены на уголь и принять меры по недопущению необоснованного роста цен на топливо, в особенности, угля для населения, - сказал А. Мамин.

Акиматам поручено принять меры по снижению дебиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги, образовавшиеся до 1 марта, обеспечить вынос автономных систем отопления за пределы жилых и общественных помещений, продолжить выявление и принятие на баланс бесхозных электрических сетей, а также передачу коммунальных сетей на баланс энергопередающих организаций.

Министерствам энергетики, индустрии дано поручение обеспечить действенный контроль и мониторинг за ходом подготовки к предстоящему отопительному периоду.

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