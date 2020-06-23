Сагинтаев обратился к полицейским

Высокий уровень ответственности и соответствие требованиям горожан по обеспечению общественной безопасности являются главными принципами вашей службы.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил полицейских с профессиональным праздником, сообщает zakon.kz.

Он подчеркнул, что главное требование горожан – обеспечение общественной безопасности.

Слова поздравления аким Алматы опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Поздравляю сотрудников полиции с профессиональным праздником! Высокий уровень ответственности и соответствие требованиям горожан по обеспечению общественной безопасности являются главными принципами вашей службы. Здоровья и благополучия вам и вашим близким! — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) June 23, 2020

Поздравляю сотрудников полиции с профессиональным праздником! Высокий уровень ответственности и соответствие требованиям горожан по обеспечению общественной безопасности являются главными принципами вашей службы. Здоровья и благополучия вам и вашим близким! – написал Сагинтаев.

Как известно, в работе акимата Алматы обеспечение общественной безопасности является одним из приоритетов. Для решения этой задачи с прошлого года было усилено патрулирование улиц и дворов, во всех районах открыты мобильные пункты полиции. Это позволило в разы сократить уровень преступности. Сегодня более двух тысяч полицейских ежесуточно несут службу по охране общественного порядка.





В период режима чрезвычайного положения сотрудники полиции вместе с медиками, санврачами и военнослужащими круглосуточно несли службу на блокпостах и обеспечивали правопорядок в городе. Более пяти тысяч полицейских были задействованы в этих мероприятиях.

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