Увеличить штрафы за отсутствие паспортов готовности к отопительному сезону предложили в Минэнерго

Из-за низких размеров штрафных санкций энергопредприятия уклоняются от получения паспорта готовности к отопительному периоду.

На заседании правительства министр энергетики РК Нурлан Ногаев заявил, что следует увеличить штрафы предприятиям за отсутствие паспортов готовности к отопительному сезону, передает корреспондент zakon.kz.

Так, 226 энергопредприятий или 87% получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. 34 энергопредприятия, не получившие паспорта готовности, были привлечены к административной ответственности согласно Кодекса РК "Об административных правонарушениях". По таким предприятиям имеются высокие риски нарушения электроснабжения ввиду не готовности к отопительному сезону, - сказал Ногаев.

При этом, по его словам, они продолжают осуществлять свою деятельность, ввиду отсутствия запретов.

Из-за низких размеров штрафных санкций энергопредприятия уклоняются от получения паспорта готовности к отопительному периоду. Данный вопрос постоянно поднимается Министерством, но поддержки не находит, - констатировал глава ведомства.

В связи с этим он обратился к премьер-министру, чтобы Аскар Мамин дал поручение министерствам юстиции, национальной экономики и НПП "Атамекен" проработать вопрос увеличения размера штрафов при не получении энергопредприятиями паспорта готовности к отопительному периоду.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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