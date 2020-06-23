У жителей и предприятий Нур-Султана и Алматы больше всего долгов за коммуналку

Акиматами проводятся системные меры по погашению и снижению дебиторской задолженности.

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов сообщил, что дебиторская задолженность физических и юридических лиц перед коммунальными службами составляет 13 млрд тенге, передает корреспондент zakon.kz.

Дебиторская задолженность физических и юридических лиц перед коммунальными службами в сумме 13 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение на 780 млн тенге, - сказал Атамкулов на заседании правительства.

Он добавил, что наибольшая задолженность отмечается в городах Нур-Султан - 1 млрд 928 млн тенге, Алматы - 2 млрд 177 млн тенге, Шымкент – 1 млрд 924 млн тенге и в Мангистауской области – 1 млрд 525 млн тенге.

Акиматами проводятся системные меры по погашению и снижению дебиторской задолженности, - указал министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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