Женщина накашляла на чужого ребенка. Ее разыскивает полиция

Мать ребенка не успела отреагировать. Все произошло очень быстро.

Полиция Калифорнии разыскивает женщину, которая, по-видимому, намеренно накашляла на чужого ребенка в коляске. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

Инцидент произошел 12 июня в ресторане. На кадрах видно, как женщина подходит к коляске и кашляет, по меньшей мере, два раза.

По данным полиции, женщина была расстроена тем, что мама с ребенком не держали дистанцию. Поэтому она сняла маску, приблизилась к ребенку и покашляла. Позже она покинула ресторан.

Мать ребенка Мирейя Мора рассказала местному телеканалу, что женщина сделала это нарочно.

Все произошло так быстро, что я не успела опомниться. Она подошла, сняла маску и трижды накашляла моему сыну в лицо, - рассказала Мора.

Мирейя также утверждала, что эта женщина стала преследовать их после того, как она заговорила по-испански.

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