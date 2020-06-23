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Атамкулов о предстоящем отопительном сезоне: Дефицита угля не ожидается

Особое внимание будет уделено подготовке к отопительному сезону объектов здравоохранения и жилых домов.

Фото : primrep.ru23 июня 2020, 11:06

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании правительства рассказал, как идет подготовка к предстоящему отопительному сезону, передает корреспондент zakon.kz.

В целях подготовки к следующему отопительному сезону на 2020-2021 годы, министерством в акиматы направлен план работы для подготовки всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и жилых домов к предстоящему отопительному сезону. Совместно с местными исполнительными органами сформирован План потребности угольной продукции на коммунально-бытовые нужды и для населения помесячной потребности в разрезе регионов. В целом, подготовительная работа к предстоящему отопительному сезону ведется активно и дефицита угля не ожидается, - сообщил Атамкулов.

При этом глава ведомства добавил, что для исключения ажиотажа в пиковый период совместно с акиматами проводится работа по заблаговременной закупке угля для населения.

В текущем году, до начала учебного года планируется подготовить порядка десяти тысяч объектов образования. Особое внимание будет уделено подготовке к отопительному сезону объектов здравоохранения и жилых домов. Запланирована подготовка шести тысяч объектов здравоохранения и 47 тысяч жилых домов, - пояснил он.

Также для бесперебойного обеспечения населения теплом и водой необходимо подготовить более десяти тысяч единиц автономных котельных, порядка пяти тысяч км сетей теплоснабжения и 13-ти тысяч сетей водоснабжения.

Также нужно обеспечить углем и мазутом автономные котельные. АО "КТЖ" обеспечит своевременную доставку вагонов и перевозку угля от угольного разреза до жд тупиков регионов. Мониторинг по заготовке угля находится на постоянном контроле министерства, - заверил министр.

В целом, для своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону местные исполнительные органы должны 1 сентября текущего года завершить подготовку всех объектов образования; до 15 октября 2020 года обеспечить полную готовность всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилья, здравоохранения и социальной сферы; до 15 октября 2020 года обеспечить нормативный запас топлива на автономных котельных.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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