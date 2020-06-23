В Бостандыкском районе Алматы отключат холодную воду

Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках работ по замене оборудования на сетях водопровода.

Фото : inform.kz

В Бостандыкском районе города Алматы временно отключат холодную воду, сообщает zakon.kz. С 9 часов до 17:00 часов 24 июня будут отключены от холодного водоснабжения жилые дома в мкр.Алмагуль дома №27-50, пр.Гагарина №278, 280,282, - сообщили в ГКП "Алматы Су" Ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся в рамках работ по замене оборудования на сетях водопровода.





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