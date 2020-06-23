Токаев: Особой благодарности заслуживают медработники

Каждый день вы демонстрируете стране свою силу духа, несгибаемость и мужество. В этом проявляется настоящий патриотизм - сказал глава государства.

Фото : Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на онлайн-форуме "Biz Birgemiz" поблагодарил всех, кто принимает участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz. Дорогие казахстанцы, солидарность, стойкость, сочувствие - это традиционные ценности нашего народа. Именно эти качества помогали нам преодолеть самые сложные испытания в отечественной истории. Перед лицом общей беды наша сплоченность становится сильнее. "Мы вместе" - это новый девиз нашего обществ. Каждый день мы являемся свидетелями подвигов, совершаемых по всей стране, медицинскими работниками, полицейскими, служащими вооруженных сил, волонтерами, а также благотворителями, - сказал Касым-Жомарт Токаев. Особой благодарности, по словам главы государства, заслуживают медицинские работники - врачи, медсестры, санитары, работники "скорой" медицинской помощи. -Каждый день вы демонстрируете стране свою силу духа, несгибаемость и мужество. В этом проявляется настоящий патриотизм. Знаю, порой вы совершаете подвиги вопреки обстоятельствам. В условиях повторной вспышки пандемии, нарастания ее масштабов, вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими трудностями. Эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет четкое поручение срочно выправить данную ситуацию, - отметил Президент. Тамила Языкова, Нур-Султан

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