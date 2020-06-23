Произведение искусства испортил мебельный реставратор

Лицо Девы Марии претерпело значительные изменения, несмотря на две попытки восстановить первоначальный вид.

В Испании специалисты призвали ужесточить законы, регулирующие реставрационные работы, после того, как копия знаменитой картины художника эпохи Барокко Бартоломе Эстебана Мурильо была испорчена. Об этом пишет The Guardian, передает zakon.kz.

Сообщается, что частный коллекционер взял с реставратора мебели 1200 евро (542 тысячи тенге) за чистку картины "Непорочное зачатие" Мурильо. Однако работы пошли не так, как планировались, и лицо Девы Марии претерпело значительные изменения, несмотря на две попытки восстановить первоначальный вид.

Этот случай привел к сравнениям с печальным инцидентом, "Пушистым Иисусом" - еще одной неудачной реставрации фрески Элиаса Гарсиа Мартинеса.

Профессор Фернандо Каррера заявил, что такие случаи подчеркивают необходимость проведения работ только специалистами.

Я не думаю, что людей, испортивших картину, следует называть реставраторами. Вы можете себе представить, чтобы кому-нибудь позволили оперировать людей? Или разрешали продавать лекарства без лицензии фармацевта? Или кто-то, кто не является архитектором, примется возводить здания, - сказал он.

По его словам, в настоящее время закон позволяет людям участвовать в реставрационных проектах, даже не имея необходимых навыков.

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