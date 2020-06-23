В Алматинской области борются с коррупцией на примере "Сингапурского чуда"

Модернизация общественного (правового) сознания носит мировой тренд.

В Алматинской области Антикоррупционная служба, отходя от карательных мер, перешла к более превентивным мерам в вопросах противодействия коррупции. Новый формат работы антикоррупционной службы предусматривает комплексные меры по культивированию в обществе принципов честности и добропорядочности, передает zakon.kz.

В ходе беседы с руководителем Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области Ернаром Макажановым он сообщил, что на сегодняшний Антикоррупционной службой Алматинской области реализуется ряд таких проектов, как Адал Ұрпақ, Саналы Ұрпақ, Адал жол, Сапалы жол, "Protecting Business and Investments", Адал көмек, Интерактивная карта общественного контроля, Регионы, свободные от коррупции - перед всеми проектами стоят единые задачи и цели - формирование антикоррупционного (правового) сознания и укрепление в обществе общепринятых человеческих ценностей, таких как честность, открытость, добропорядочность.

Особый уклон делается на будущее поколение Казахстана. В территориальном департаменте Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе) по Алматинской области создано молодежное движение "Парасаттылық елшілері", в которую вовлечены активные студенты высших учебных заведений и колледжей Алматинской области. Стоит отметить, что это не просто активные студенты, это та часть молодежи, которая обладает высокими человеческими качествами и служит хорошим примером для своих сверстников.

Наша задача не только бороться с незаконопослушными людьми, теперь мы руководствуемся новым направлением делать упор на "нулевую" терпимость к любым проявлениям коррупции и снижение в стране уровня коррупции. Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) постепенно отходя от карательных мер, поставило ориентир на культивирование принципов добропорядочности в обществе, которые в свою очередь являются одним из важных механизмов противодействия коррупции и формирования антикоррупционого сознания. Ведь, сегодня гораздо лучше предупреждать преступления, нежели за них наказывать, - отметил Ернар Макажанов.

На сегодняшний день Антикоррупционной службой по Алматинской области для формирования антикоррупционной культуры и укрепление принципов добропорядочности и честности среди граждан службой проводятся различные мероприятия. В практику введен широкий спектр таких правовых инструментов как: антикоррупционный мониторинг, внутренний и внешний анализ коррупционных рисков, антикоррупционный мониторинг государственных закупок.

По словам Ернара Макажанова на сегодняшний день, модернизация общественного (правового) сознания носит мировой тренд, который с учетом своих региональных особенностей реализуется различными государствами в разные исторические промежутки времени.

Один из безупречных примеров эффективной реализации политики модернизации национального менталитета стал проект "Сингапурское чудо", основанный бывшим премьер-министром Сингапура Ли Куан Ю. Ключевой идеологией "Сингапурского чуда" был ориентир на человеческий фактор и всеобщую компьютеризацию. Мировой опыт успешной модернизации общественного сознания на примере "Сингапурского чуда" показывает, что основной фактор развития государственности является ориентир на человеческий капитал и выработка рациональных методов, которые основываются на принципах меритократии, прагматизма и общечеловеческих качествах: честности, порядочности, открытости и неподкупности. Следуя именно этим принципам мы хотим искоренить коррупцию у нас, - сказал он.

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