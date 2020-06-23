Между долгом и честью: обзор громких случаев с участием полицейских во время ЧП

Каждый из этих фактов широко обсуждался в социальных сетях во время всеобщего карантина.

Ежегодно 23 июня в нашей стране отмечается День казахстанской полиции. По уже устоявшейся традиции, в этот день полицейские получают награды за проявленный героизм и добросовестное исполнение своих обязанностей, вспоминают павших при исполнении служебного долга товарищей. Этот год выдался для полицейских особенно сложным, ведь почти три месяца им пришлось работать в условиях введенного в республике Чрезвычайного положения и всеобщего карантина. И это нередко приводило к недопониманию и конфликтам с гражданами, различным чрезвычайным происшествиям. Все эти случаи широко обсуждалось в социальных сетях, что зачастую приводило сначала к общественному порицанию полицейских, а потом (после тщательного разбора ситуации), к признанию правомерности их действий и осуждению самих правонарушителей. О наиболее громких случаях, вызвавших большой общественный резонанс решил сегодня напомнить zakon.kz.

Конфликт полицейского и мужчины с детской коляской в Алматы

Пожалуй самой обсуждаемой новостью в середине апреля стал конфликт между полицейским и мужчиной с коляской в Алматы. Видео происшествия стало распространяться в социальных сетях 14 апреля 2020 года. На видео патруль из представителей ВС РК удерживает человека в полицейской форме, который вырывается и бросается на бородатого мужчину в красной футболке, везущего по тротуару коляску с ребенком. Полицейский подбегает к мужчине, пытается его схватить, тот агрессивно отбивается. Ему на помощь приходит автор съемки. Обе стороны активно используют нецензурную лексику.

Сначала пользователи казнета сразу встали на сторону мужчины с коляской, обвиняя во всем полицейского и высказывая едкие комментарии по поводу его профессионализма. Но как оказалось, видеозапись, выложенная в социальных сетях, была не полной и вырванной из контекста. Объективные обстоятельства автор ролика не стал размещать, оставив их за кадром. А вскоре в Сети появилось полное видео конфликта.

Как оказалось, ситуация началась на аллее, на спортплощадке, где, судя по видео, мужчина в присутствии жены с ребенком, и других людей, записывал видео-тренировку для девушек. Им сделали замечание. Во-первых, мужчина был без маски. Во-вторых, выход из дома без веских причин в городе был запрещен в связи с карантином.

На видео видно, что изначально молодые люди были агрессивно настроены. "Тыкали" стражу порядка. Один молодой человек грубил ему, оскорблял матом, хватал за руки, за форму. Мужчина с коляской в какой-то момент грубо оттолкнул от себя полицейского. Что было далее, выложили в Сеть накануне вечером - все переросло в потасовку.

Помимо этого есть видеозапись того, что за отцом семейства полицейские пришли домой, их не пустили, а жена сообщила, что его нет.

Чуть позже молодой человек, порвавший куртку на полицейском, извинился, объяснив свое поведение тем, что от сидения дома сдают нервы. А глава ДП Алматы Канат Таймерденов сделал заявление по данному факту. Он озвучил хронологию событий, и подчеркнул, что действиям каждого участника инцидента следствием уже дана правовая оценка и за содеянное эти граждане строго ответят по закону.

16 апреля в ДП Алматы сообщили, что алматинца, у которого "сдали нервы" арестовали на 20 суток. А также отметили, что после окончания административного ареста гр.Л. в рамках уголовного дела в порядке ст.128 УПК РК будет водворен в ИВС Департамента полиции.

По данным ДП Алматы, в отношении гр. А., 1990 года рождения, гр. Л. 1992 года рождения, а также гр.Б., 1986 года рождения расследуют уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.380 УК РК - применение насилия в отношении представителя власти и ст.378 УК РК - оскорбление представителя власти. К уголовной ответственности по факту публичного оскорбления представителя власти также привлечен гр.Б., 1986 года рождения, который является автором поста в социальной сети. Данную публикацию мужчина озаглавил нецензурной бранью.

Оскорбления, как плата за заботу

Стоит отметить, что подобные конфликты происходили и в других областях Казахстана. Каждый из них также сопровождался размещением видео, горячим обсуждением в социальных сетях, а потом выяснялось, что полицейские просто выполняли свою работу, получая за это оскорбления, а то и побои от нарушителей карантина.

Так в Акмолинской области Сотрудник полиции при патрулировании населенного пункта, заметил на территории детской площадки женщину, которая, несмотря на режим чрезвычайного положения и сложную эпидемиологическую ситуацию в поселке Косшы, находилась на улице с маленьким ребенком. На замечание полицейского о нарушении карантинного режима и рекомендацию вернуться домой жительница не отреагировала, а напротив, позвонила своему сожителю. А тот бросился на полицейского с кулаками. В конфликт также пытались вступить старший сын и случайный прохожий.

В итоге в отношении жителя села Косшы возбуждено досудебное производство по статье 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Сожительница подозреваемого привлечена к административной ответственности по статье 476 КРК об АП.

А в Telegram-канале "Шок Типичного Павлодара" было опубликовано видео, где мама, гуляющая возле дома с ребенком, вступила в конфликт с полицейскими. На видео видно, как мама на повышенных тонах разговаривает с женщинами-полицейскими. Мама пытается обогнуть полицейских, но в итоге, ее с сыном сажают в полицейскую машину. Видео разошлось по соцсетям, многие посчитали поведение полицейских некорректным.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Павлодарской области. Как сообщили в ведомстве, 24 апреля 2020 года при патрулировании по улице Каирбаева, полицейские сделали замечание женщине, которая гуляла с ребенком. На замечание полицейских, женщина отреагировала агрессивно, стала провоцировать конфликтную ситуацию. Хотя ей всего лишь рекомендовали пройти домой, так как небезопасно находится на улице. По данному факту в отношении женщины 1965 года рождения, возбуждено административное производство по статье 476 КРКоАП.

Еще одно видео конфликта между молодой женщиной и полицейским в Нур-Султане было размещено 17 апреля с социальной сети instagram. На кадрах видно, как молодая женщина отбивается от пытающегося задержать ее полицейского. При этом она использует ненормативную лексику и утверждает, что она уже "показала справку".

В пресс-службе столичного ДП факт сопротивления полицейскому подтвердили, и сообщили, что женщина привлечена к административной ответственности. В ведомстве рассказали, что 24-летняя женщина была остановлена для проверки документов, но отказалась подчиниться законным требованиям представителя власти, стала кричать и оскорблять его, используя ненормативную лексику. На предупреждение об ответственности за ее действия, женщина не отреагировала и стала наносить удары полицейскому. За нарушение карантинного режима в отношении девушки составлен административный протокол. Материал направлен в суд.

Когда словами уже не ничего не добиться

Также большой общественный резонанс вызвало сообщение об избиении полицейскими лежачего мужчины в Нур-Султане. Видео, на котором полицейские провели задержание и применили силу в отношении нейтрализованного человека, стало распространяться 21 апреля. Согласно комментариям в соцсетях, нарушители были нетрезвыми, а место действия - остановка "Шапагат" в Нур-Султане. Пользователи казнета в своих комментариях активно возмущались действиями стражей порядка, столь жестоко обращавшимися с лежачим мужчиной.

Но, как позже выяснилось, данная видеозапись была вырвана из общего контекста, и происходящему на видео предшествовала целая цепь событий, оставшихся "за кадром".

Как сообщили в ДП Нур-Султана, 19 апреля 2020 года в 17.00 часов инспектор отдела местной полицейской службы Управления полиции района "Байкоңыр" совместно с двумя военнослужащими Минобороны РК заступил на патрулирование улиц. В ходе патрулирования к ним за помощью обратилась гражданка о том, что ее соседи распивают во дворе спиртные напитки, шумят, разбивают бутылки, на замечания соседей не реагируют, тем самым нарушают общественный порядок. Сотрудник полиции и военнослужащие проследовали по указанному адресу, где перед домом застали группу лиц в количестве около десяти человек, в том числе трех женщин, которые нарушали общественный порядок.

На требования представителей власти о необходимости соблюдения режима карантина во время чрезвычайного положения последние отреагировали агрессивно. В ходе этого один из них гражданин Заболотин Павел Николаевич, 17.09.1992 г.р., ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной и административной ответственностям, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на сотрудника полиции и начал его избивать, нанося телесные повреждения по различным частям тела, при этом повредив его форменное обмундирование. Остальные, в том числе и женщины, стали оказывать злостное неповиновение пешему наряду, кидая в них камни и выражаясь нецензурной бранью, - говорится в сообщении.

Для оказания помощи пешему наряду были вызваны дополнительные силы полиции. Все участники инцидента для разбирательства доставлены в Управление полиции района "Байқоныр". По данному факту в отношении Заболотина П.Н. начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 9 частью 3 статьи 380 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти, совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение). Заболотин П.Н. задержан в порядке статьи 128 УПК РК и с санкции следственного судьи арестован сроком на два месяца. В отношении остальных участников составлены протокола об административных правонарушениях по пункту 6 статьи 476 КРКобАП.

Также в ведомстве отметили, что по данной видеозаписи, Управлением собственной безопасности ДП Нур-Султана для дачи правовой оценки начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 части 4 статьи 362 УК РК (превышение должностных полномочий).

Блокпост, как поле боя

При этом стоит отметить, что полицейские при исполнении своих служебных обязанностей во время введенного режима ЧП не только получали побои и оскорбления от нетрезвых дебоширов и нарушителей карантина. Они честно исполняли свой долг и получали ранения и даже гибли на блокпостах, опять же установленных для того, чтобы не допустить распространения смертельно опасной болезни.

Так 2 апреля 2020 года в Алматы пьяный водитель снес ограждение блокпоста в Алатауском районе города и совершил столкновение с несколькими автомобилями, в том числе с полицейской машиной. В результате сотрудник полиции с переломами обеих ног был экстренно госпитализирован. Виновником ДТП оказался гражданин 1970 года рождения, житель села Коксай, Карасайского района, Алматинской области, управлявший автомашиной марки Toyota Ipsum.

Еще одного полицейского, несшего службу на блокпосту в Шымкенте, сбил водитель джипа Lexus LX 570. В результате наезда полицейский получил вред здоровью средней степени тяжести. Водителя задержали на месте происшествия. Подозреваемый был водворен в изоляторе временного содержания. Автомашину водворили на штрафстоянку.

Несколько дней спустя на блокпосту №13, расположенном в Медеуском районе Алматы, был совершен наезд на дежурившего там сотрудника полиции. Его сбил водитель BMW, следовавший по Талгарскому тракту в западном направлении. К счастью полицейский не пострадал. За рулем транспортного средства находился гражданин А., 1943 года рождения.

13 мая 2020 в соцсетях стало распространяться видео с лежащим на дороге полицейским на блокпосту. Как оказалось, на въезде в Шымкент сбили двух сотрудников полиции. По данным пресс-службы ДП Туркестанской области, инцидент произошел 10 мая. Водитель автомашины ВАЗ-21014 на блокпосту "Актас", не подчинившись законным требованиям сотрудников полиции, сбил их. Молодой мужчина задержан. Им оказался студент, житель Казыгуртского района. Двое пострадавших полицейских были госпитализированы.

И конечно нельзя не напомнить о том, как 25 мая пьяный водитель протаранил блокпост в Алматы. Сначала он наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции.

На месте скончался 42-летний старший лейтенант полиции Жарас Жангазиев. Его коллега Дастан Абдыканов 1994 года рождения был доставлен в тяжелом состоянии в ближайшую больницу и скончался там. В деле есть и третий пострадавший. Его зовут Ербулан Сейдазым. Он тоже полицейский 1994 года рождения, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Также выяснилось, что пьяный водитель служил в органах, но был уволен за халатное отношение к своим обязанностям. После этой информации, жена погибшего полицейского заявила, что водитель выходил на ночную смену с ее мужем.

Также стоит отметить, что из-за смертельного ДТП на блокпосту в Алматы по итогам служебной проверки приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева был освобожден от занимаемых должностей ряд высокопоставленных полицейских. Расследование по данному ДТП еще не окончено.

Когда по-человечески надо помочь

Не хотелось бы завершать обзор на столь минорной ноте, а потому стоит напомнить еще об одном случае с участием полицейского, всколыхнувшем общественность и вызвавшем лишь положительные эмоции у казахстанцев.

Речь идет о том, как полицейский из ДП Алматинской области, дабы защитить женщину от мужа-тирана, забрал ее к себе домой вместе четырьмя с детьми. Подробности этой необычной истории опубликовала на своей странице в facebook основательница фонда "НеМолчи.KZ" Дина Смаилова. Она рассказала, что на телефон Доверия #НеМолчи позвонила женщина, которая сообщила, что ее сестру избивает муж, а вся родня живет в других населенных пунктах.

Мать-героиня просила устроить ее в кризисный центр, но дозвониться ночью туда не удалось. Также оказалось, что участковый дежурит только до 23.00 часов, а потом уже патрульная полиция до утра.

Я поговорила с патрульным полицейским, объяснила, что им некуда идти и попросила устроить в кризисный центр, на что он мне ответил, что в Талгарском районе нет кризисного центра. Я спросила его: как теперь быть? Вы же больше трех часов держать (мужа-дебошира – прим. ред.) не имеете права? Полицейский немного замешкался, а потом сказал: я ее заберу к себе домой, а утром будем решать с участковым! Честно сказать, я такого не ожидала, она и четверо детей, 2006, 2009, 2015, 2018 г.г/р., не считая старшей дочери, которая убежала к родственникам еще днем. И простой патрульный полицейский, готов всех их забрать к себе ночевать, потому что у него нет другого выхода! Вы представляете, насколько закон о бытовом насилии абсурден, и насколько человечным оказался этот полицейский? – написала Дина Смаилова.

Она дополнила, что была настолько шокирована, что задала нелепый вопрос: Вы серьезно? На что он ответил, ну а что, по-человечески надо помочь!

Я сразу спросила его имя и фамилию и сообщаю с гордостью, что его зовут Данияр Султанбеков! Департамент полиции Алматинской области, спасибо за службу вашему сотруднику Данияру Султанбекову! – поблагодарила Дина Смаилова и разместила фотографию полицейского.

Данную ситуацию журналисту zakon.kz прокомментировали в Департаменте полиции Алматинской области, сообщив, что в отношении мужа-тирана вынесено защитное предписание, а информация о благородном поступке полицейского уже доведена до руководства Департамента полиции Алматинской области.

Подготовил Владимир Демидов

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